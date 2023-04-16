«Кызыл-Жар» одержал шестую победу в чемпионате Казахстана

Источник: соцсети Кызыл-Жар

Команда Али Алиева обыграла в гостях «Аксу» со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Хосе Витор Родригес и Марат Шахметов.

Примечательно, «Аксу» продержался до 78-й минуты, пока не отличился Родригес. Второй мяч был забит на 81-й минуте.

Теперь на счету «Кызыл-Жара» 18 очков из 18 возможных. В следующем туре, 22 апреля, петропавловцы примут «Каспий».