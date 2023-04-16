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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» одержал шестую победу в чемпионате Казахстана

Петропавловский «Кызыл-Жар» одержал победу в матче шестого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: соцсети Кызыл-Жар

Команда Али Алиева обыграла в гостях «Аксу» со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Хосе Витор Родригес и Марат Шахметов.

Примечательно, «Аксу» продержался до 78-й минуты, пока не отличился Родригес. Второй мяч был забит на 81-й минуте.

Теперь на счету «Кызыл-Жара» 18 очков из 18 возможных. В следующем туре, 22 апреля, петропавловцы примут «Каспий».

Во время загрузки произошла ошибка.
Аксу
0:2
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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