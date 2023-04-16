Роббен пробежал Роттердамский марафон меньше чем за 3 часа

39-летний голландец второй год подряд участвует в одном из самых престижных марафонских забегов в мире.

Победитель Лиги чемпионов сезона-2012/13 пробежал дистанцию в 42,195 км за 2 часа 58 минут и 33 секунды.

«Я очень устал, но я сделал это», — сказал Роббен в интервью NOS после того, как пересек финишную черту.