Роббен пробежал Роттердамский марафон меньше чем за 3 часа
Бывший футболист «Челси», «Реала» и «Баварии» Арьен Роббен принял участие в Роттердамском марафоне.
Бывший футболист «Челси», «Реала» и «Баварии» Арьен Роббен принял участие в Роттердамском марафоне.
39-летний голландец второй год подряд участвует в одном из самых престижных марафонских забегов в мире.
Победитель Лиги чемпионов сезона-2012/13 пробежал дистанцию в 42,195 км за 2 часа 58 минут и 33 секунды.
«Я очень устал, но я сделал это», — сказал Роббен в интервью NOS после того, как пересек финишную черту.
Роббен, завершивший футбольную карьеру в 2021 году, является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной Нидералндов.