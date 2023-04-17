Британскую футболистку выгнали из команды из-за шампанского, но она подалась в порнобизнес и стала звездой

В прошлом Мадлен Райт — игрок футбольной команды «Чарльтон Атлетик», сегодня она звезда соцсетей. Девушку выгнали из клуба за видео, на котором она пьет шампанское и вдыхает веселящий газ. Но предприимчивая блондинка долго не грустила и решила зарабатывать деньги продажей своих интимных фото и видео. Здесь ее ждали ошеломительный успех и богатство.

Исключение из команды и попытки вернуться

В 2021 году Мадлен Райт со скандалом выгнали из футбольного клуба «Чарльтон Атлетик». Руководство было возмущено видеороликами, которые снимала блондинка. На одном девушка вдыхает веселящий газ, а на другом — пьет шампанское за рулем автомобиля. Боссы не готовы были мириться с нарушениями спортивного режима, а также с сомнительной репутацией. Ее вызвал главный тренер «Чарльтона» и объявил, что ей придется уйти из команды.

Футболистка признавалась, что уход из спорта дался ей тяжело. «Я была молодой и много баловалась. Я тогда не отдавала себе отчет, в каком положении нахожусь. Не понимала, какая это ответственность. Этот клуб был семьей, и их решение разбило мне сердце. Так что после расторжения контракта было сложно. Я чувствовала себя виноватой перед всеми людьми на свете», — говорила Райт в одном из интервью.

Скандал активно обсуждался в британских СМИ, на Мадлен обрушилась масса хейта. «Меня стыдили за содеянное — ведь я больше не могла быть футболисткой, команды ничего не предлагали. Писали гневные комментарии, обзывали и даже желали смерти. Было ощущение, что футбольный мир возненавидел меня», — признавалась Мадлен в одном из интервью.

Спортсменка предпринимала попытки вернуться в футбол. Она наняла личного тренера Люка Джонса, чтобы поддерживать форму. «В последние дни, когда я тренировалась, я испытывала смешанные эмоции. С одной стороны, это была радость от возвращения, с другой — разочарование из-за того, что я уже не такая ловкая и резкая, какой была раньше. Это непростой период. Работать с Люком — одно удовольствие: он помогает мне вернуться к тем стандартам, которым я должна соответствовать», — писала блондинка в своих соцсетях.

Однако поиски нового клуба не увенчались успехом.

Сайты для взрослых, путешествия и жизнь в роскоши

Девушка долго не думала и решила сделать ставку на свою яркую внешность. Она обладает прекрасными формами, длинными шелковистыми волосами и милой улыбкой. Ее рост 165 сантиметров, вес 57 килограммов. Не прогадала: из-за скандала на ее страницы в соцсетях подписались тысячи людей со всего мира. Спортивное телосложение позволило сниматься в рекламе.

Сразу после разрыва контракта, футболистка переехала в Дубай. Эффектная блондинка вела несколько аккаунтов в разных соцсетях: SnapChat, Twitter и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Здесь ее фото и видео стали вирусными, сейчас число ее фолловеров составляет более миллиона человек.

Большую часть денег ей приносит сервис для взрослых OnlyFans. Портал подразумевает платную ежемесячную подписку, она обойдется в 33 доллара (около 2600 рублей). На сайте фотографии эффектной блондинки пользуются популярностью. Кадры сопровождаются провокационными подписями. Например: «Мне нужен массаж после тренировки», «Мне нравится моя кровать, но я бы предпочла оказаться в твоей».

Сайт приносит 600 тысяч евро в год. На OnlyFans Райт входит в топ-10. Среди ее конкуренток — бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант.

Это не единичные случаи, когда спортсменки уходят в моделлинг или в порнобизнес. Например, автогонщица Рене Грейси начала сниматься в фильмах для взрослых. При этом австралийка была первой женщиной в истории, которая получила место пилота в кузовной серии V8 Supercar, Bathurst 1000 и GT.

Также хороший доход Райт приносит реклама спортивной экипировки (бутсы, форма и купальники).