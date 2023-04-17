Побоище в чемпионате Узбекистана: футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку с участием 50 человек
Матч 6-го тура чемпионата Узбекистана между «Бунедкором» и «Насафом» завершился массовой дракой в подтрибунном помещении.
Матч 6-го тура чемпионата Узбекистана между «Бунедкором» и «Насафом» завершился массовой дракой в подтрибунном помещении.
В потасовке участвовали около 50 человек — футболисты обеих команд, тренерские штабы и персонал клубов. Утихомирить страсти смогли только подоспевшие на место представители Национальной гвардии.
Сама игра между командами закончилась драматично — на 96-й минуте «Бунедкор» сумел забить гол и уйти от поражения (1:1).