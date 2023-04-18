Озил начнет политическую карьеру в Турции. Он будет избираться от правящей партии президента Эрдогана

Озил начнет политическую карьеру в Турции. Он будет избираться от правящей партии президента Эрдогана

Стало известно, чем будет заниматься Месут Озил после завершения карьеры, о которой он сообщил в конце марта.