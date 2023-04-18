Озил начнет политическую карьеру в Турции. Он будет избираться от правящей партии президента Эрдогана
Стало известно, чем будет заниматься Месут Озил после завершения карьеры, о которой он сообщил в конце марта.
Стало известно, чем будет заниматься Месут Озил после завершения карьеры, о которой он сообщил в конце марта.
Как сообщает Turkiyenewspaper, Озил решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Экс-футболист станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является действующий президент страны Реджеп Эрдоган.
Озил выступал за «Шальке 04», «Вердер», «Реал», «Арсенал», а также турецкие клубы «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
За сборную Германии Озил провел 92 матча, став победителем ЧМ-2014 в Бразилии.