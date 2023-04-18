«Славия» примет футболистов «Торпедо-БелАЗа» в ½ финала Кубка Беларуси

В первом полуфинальном поединке футболисты мозырской «Славии» примут на своем поле гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа». Встреча на стадионе «Юность» начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Стартовый матч второй полуфинальной пары состоится завтра — в Гродно футболисты «Немана» встретятся с финалистом прошлого кубкового турнира борисовским БАТЭ. Ответные игры за выход в финал пройдут 9—10 мая .