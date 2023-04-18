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13:09 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» примет футболистов «Торпедо-БелАЗа» в ½ финала Кубка Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня начнется полуфинальная стадия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом полуфинальном поединке футболисты мозырской «Славии» примут на своем поле гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа». Встреча на стадионе «Юность» начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Стартовый матч второй полуфинальной пары состоится завтра — в Гродно футболисты «Немана» встретятся с финалистом прошлого кубкового турнира борисовским БАТЭ. Ответные игры за выход в финал пройдут 9—10 мая.

Решающий поединок за Кубок Беларуси состоится 28 мая на поле главной спортивной арены страны минском стадионе «Динамо». В финальном матче прошлого сезона футболисты «Гомеля» со счетом 2:1 обыграли БАТЭ.

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