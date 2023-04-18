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13:04 (мск), источник: Sport24

Дмитрий Аленичев: Поддерживаю связь с Жозе Моуринью

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своей игровой и тренерской карьере.

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Источник: Sport24

— Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу еще пользу российскому футболу.

— Самая важная ваша игра в карьере?

— Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов. Партнеры, с которыми я играл в финале, — не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днем рождения, — передает слова Аленичева «Матч ТВ».

В 2004 году Дмитрий Аленичев выступал за португальский «Порту» под руководством Жозе Моуринью и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале французский «Монако» (3:0). В том матче Аленичев отметился забитым голом.

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