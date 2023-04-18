Дмитрий Аленичев: Поддерживаю связь с Жозе Моуринью

— Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу еще пользу российскому футболу.

— Самая важная ваша игра в карьере?

— Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов. Партнеры, с которыми я играл в финале, — не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днем рождения, — передает слова Аленичева «Матч ТВ».