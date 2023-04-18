Игорь Криушенко покинул брестское «Динамо»
Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Игорь Криушенко достигли договоренности о расторжении контракта. Это решение является обоюдным и принято на фоне неудачного старта сезона-2023.
Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Игорь Криушенко достигли договоренности о расторжении контракта. Это решение является обоюдным и принято на фоне неудачного старта сезона-2023.
«О назначении Игоря Николаевича главным тренером было объявлено в декабре прошлого года. Под руководством опытного специалиста команда провела предсезонную подготовку, однако не смогла успешно начать выступление в высшей лиге.
Брестчане проиграли все четыре матча, где не забили ни одного мяча. Следствием этого стало последнее место в турнирной таблице.
В данный момент футболисты продолжают подготовку к следующему матчу чемпионата, который пройдет 23 апреля в 19.00 на ОСК “Брестский”. Соперником “сине-белых” станет БАТЭ.
О новом главном тренере и его помощниках будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении официального сайта «Динамо».