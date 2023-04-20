Роналду довел арабов: Криштиану непристойно повел себя прямо у них на глазах. Теперь его хотят арестовать

Дела Роналду в Саудовской Аравии идут все хуже. После неплохого старта (Криш сходу оформил пачку результативных действий) прежде стабильная ситуация внутри «Аль-Насра» перевернулась с ног на голову. Сперва клуб Рона потерял первое место из-за пары осечек: это обернулось увольнением главного тренера Руди Гарсии, которого снял, по мнению ряда СМИ, сам Криш.

Недоволен легендарный португалец был не только результатами, но и работой специалиста в целом. Ведь Гарсия позволял себе даже критиковать звезд «Аль-Насра»: а такого Роналду не прощает.

Пока саудовский клуб пытается договориться о контракте с Зиданом (Роналду готов работать лишь с ним или Моуринью), место главного занял экс-тренер юношеской команды Динко Еличич. Очевидный временщик пока справляется так себе — позавчера «Аль-Наср» без шансов уступил «Аль-Хилялю»: Одион Игало отгрузил дубль и принес своей команде победу, став главным героем матча.

Роналду не только не помог своей команде, но еще и вляпался в неприятности. Сперва он взбесился в начале второго тайма, когда во время атаки его заблокировал соперник. Вместо того, чтобы проигнорировать нарушение, он устроил рестлинг на поле: запрыгнул на оппонента, обхватил его шею и подлым приемом повалил на землю.

Удивительно, но Криштиану за такое не удалили: главный судья встречи Майкл Оливер показал ему лишь желтую карточку. Видимо, Роналду почувствовал себя безнаказанным и уже после окончания игры устроил представление, которое может обойтись ему намного дороже.

Когда Рон уходил с поля, болельщики «Аль-Хилала» решили над ним поиздеваться — и скандировали: «Месси, Месси». Удивительно, что подобное вывело футболиста из себя: ведь таким образом его провоцировали еще в те времена, когда он выступал за «Ювентус».

Криштиану не сдержался — схватил себя за пах и потряс гениталиями.

Для Европы это обычное дело: максимум, что грозило бы Рону в нашем случае, — общественное порицание. Однако в Саудовской Аравии дела с подобного рода жестами обстоят куда серьезнее. Местный адвокат Нуф бин Ахмед сообщила через социальные сети, что намерена подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду:

«Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим иск в прокуратуру по этому поводу», — заявила юрист.

В Саудовской Аравии действительно очень серьезно относятся к таким вещам. Но реально ли Роналду грозит что-нибудь подобное? Вряд ли. Арабы явно делают исключения ради приехавшей к ним доигрывать мировой звезды. Например, по местным законам Криш не может жить под одной крышей с матерью своих детей Джорджиной Родригес — ведь официально они не состоят в браке.

Но по факту Роналду и его роскошной подруге никто не мешает. Естественно, ведь в противном случае португалец просто бы не согласился играть за «Аль-Наср».