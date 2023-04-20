Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights
Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что форвард будет получать 6-значную сумму за каждую игру в третьем сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights.
Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что форвард будет получать 6-значную сумму за каждую игру в третьем сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights.
«Рома Павлюченко — самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома — это эксклюзив. Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», — сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights, в ролике на ютуб-канале «Родина Медиа».
Павлюченко присоединился к Fight Nights в марте 2023 года, ранее он выступал за команду «Матч ТВ» в МФЛ-2.