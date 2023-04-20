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19:32 (мск), источник: Sports.Ru

Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights

Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что форвард будет получать 6-значную сумму за каждую игру в третьем сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights.

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Источник: РИА "Новости"

«Рома Павлюченко — самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома — это эксклюзив. Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», — сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights, в ролике на ютуб-канале «Родина Медиа».

Павлюченко присоединился к Fight Nights в марте 2023 года, ранее он выступал за команду «Матч ТВ» в МФЛ-2.

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