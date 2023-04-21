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10:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Роналду травмой паха

В «Аль-Насре» заявили, что показавшийся непристойным жест португальского нападающего Криштиану Роналду после игры 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против «Аль-Хиляля» был связан с повреждением.

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Источник: Социальные сети клуба "Аль-Наср"

Во вторник «Аль-Наср» на выезде уступил «Аль-Хилялю» со счетом 0:2. После окончания игры Роналду схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение, в ответ на скандирования болельщиками хозяев имени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком “Аль-Хиляля”, началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», — приводит заявление клуба Squawka со ссылкой на журналиста Мухаммеда Аль-Энези.

После этого адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск против Роналду, заявив, что его поведение является проявлением «публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В 13 матчах за клуб в различных турнирах он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

«Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» (49 очков) располагается на четвертой строчке.

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