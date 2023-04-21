Роналду избежал наказания за непристойный жест фанатам

Об этом сообщается в заявлении Дисциплинарного и этического комитета Футбольной ассоциации Саудовской Аравии.

Организация изучила инцидент и вынесла свой вердикт — никаких дальнейших наказаний Роналду не требуется. Единственный штраф, вынесенный комитетом по итогам матча — это штраф в размере 15 000 риалов, который не подлежит обжалованию, из-за позднего выхода игроков «Аль-Насра» на поле в начале второго тайма. Роналду избежал наказания, поскольку была просмотрена только официальная трансляция матча, а не видео, размещенные в социальных сетях.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хиляля» схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун.