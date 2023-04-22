Потеряла 300 тысяч, едва отъехав от дома: Мария Погребняк лишилась крупной суммы денег

«Рассказываю свою душераздирающую историю. Вчера вечером я поставила машину на мойку. Утром мне ее перегнали на мое парковочное место. Но ключи нужно было забрать. А я вышла с большим тяжелым пакетом, положила туда косметику, парфюм, обувь, платье, сумочку на вечер, чтобы уже домой не заезжать, а переодеться. И как вы думаете? Мне отдают ключи от автомобиля, я понимаю, что опаздываю, сажусь, газую назад и переезжаю полностью весь свой пакет с вещами. Минус обувь, повредила сумку, разбила косметику, парфюм, и испачкала платье», — рассказала Погребняк на видео в социальной сети.