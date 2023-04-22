Потеряла 300 тысяч, едва отъехав от дома: Мария Погребняк лишилась крупной суммы денег
Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, как лишилась крупной суммы денег, едва выйдя из дома.
Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, как лишилась крупной суммы денег, едва выйдя из дома.
Супруга футболиста опаздывала и по неосторожности наехала на свой же пакет с вещами стоимостью 300 тысяч рублей.
«Рассказываю свою душераздирающую историю. Вчера вечером я поставила машину на мойку. Утром мне ее перегнали на мое парковочное место. Но ключи нужно было забрать. А я вышла с большим тяжелым пакетом, положила туда косметику, парфюм, обувь, платье, сумочку на вечер, чтобы уже домой не заезжать, а переодеться. И как вы думаете? Мне отдают ключи от автомобиля, я понимаю, что опаздываю, сажусь, газую назад и переезжаю полностью весь свой пакет с вещами. Минус обувь, повредила сумку, разбила косметику, парфюм, и испачкала платье», — рассказала Погребняк на видео в социальной сети.