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11:35 (мск), источник: Sport24

Потеряла 300 тысяч, едва отъехав от дома: Мария Погребняк лишилась крупной суммы денег

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, как лишилась крупной суммы денег, едва выйдя из дома.

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Источник: Sport24

Супруга футболиста опаздывала и по неосторожности наехала на свой же пакет с вещами стоимостью 300 тысяч рублей.

«Рассказываю свою душераздирающую историю. Вчера вечером я поставила машину на мойку. Утром мне ее перегнали на мое парковочное место. Но ключи нужно было забрать. А я вышла с большим тяжелым пакетом, положила туда косметику, парфюм, обувь, платье, сумочку на вечер, чтобы уже домой не заезжать, а переодеться. И как вы думаете? Мне отдают ключи от автомобиля, я понимаю, что опаздываю, сажусь, газую назад и переезжаю полностью весь свой пакет с вещами. Минус обувь, повредила сумку, разбила косметику, парфюм, и испачкала платье», — рассказала Погребняк на видео в социальной сети.

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