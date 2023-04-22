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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Президент ФИФА посетит Казахстан

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанкой федерации футбола.

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Источник: Reuters

Визит состоится по приглашению президента КФФ Адлета Барменкулова. Приезд Инфантино в Астану планируется 3 мая.

В прошлом году осенью, в Париже, Барменкулов и Инфантино встретились, чтобы обсудить вопросы развития футбола, системы подготовки, организации соревнований, а также улучшения футбольной инфраструктуры в Казахстане.

В рамках предстоящего визита главы футбольных федераций будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием деятельности ФИФА на территории Казахстана, проведением международных мероприятий и улучшением взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии.

Это будет первый визит Инфантино в качестве главы Международной федерации футбола в Казахстан.

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