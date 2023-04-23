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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин дважды не реализовал пенальти в матче с АПОЭЛом

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин два раза не забил пенальти в матче 31-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа.

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Источник: ФК "Арис"

11-метровый удар был назначен за фол Кингсли Сарфо на Кокорине в штрафной площади АПОЭЛа.

На 48-й минуте голкипер отбил удар российского нападающего. Одиннадцатиметровый пришлось перебить, потому что игроки АПОЭЛа вбежали в штрафную площадь раньше удара.

Второй удар Кокорина также отразил голкипер Вид Белец.

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