Кокорин дважды не реализовал пенальти в матче с АПОЭЛом
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин два раза не забил пенальти в матче 31-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа.
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин два раза не забил пенальти в матче 31-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа.
11-метровый удар был назначен за фол Кингсли Сарфо на Кокорине в штрафной площади АПОЭЛа.
На 48-й минуте голкипер отбил удар российского нападающего. Одиннадцатиметровый пришлось перебить, потому что игроки АПОЭЛа вбежали в штрафную площадь раньше удара.
Второй удар Кокорина также отразил голкипер Вид Белец.