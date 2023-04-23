Кокорин дважды не реализовал пенальти в матче с АПОЭЛом

11-метровый удар был назначен за фол Кингсли Сарфо на Кокорине в штрафной площади АПОЭЛа.

На 48-й минуте голкипер отбил удар российского нападающего. Одиннадцатиметровый пришлось перебить, потому что игроки АПОЭЛа вбежали в штрафную площадь раньше удара.