БАТЭ спасает матч вдесятером, Брест тонет, «Шахтер» громит «Энергетик» — полная картина 5-го тура

Брестчане уступили во всех пяти матчах на старте сезона и идут последними без набранных очков.

Вашему вниманию полная картина событий.

СМОРГОНЬ — CЛУЦК — 3:2

Сморгонь. 21 апреля. Стадион «Юность». 17.30.

Судьи — И. Ляшук (Узда), Е. Романов (Могилев), Д. Загорельский (Орша).

СМОРГОНЬ: Охремчук — Усеня (к) (Идрис, 80), Шубович, Жуков, Коваль, Ковалевич — Камара, Атрашкевич (Алию, 69) — Дуксо, Рассадкин — Краснов.

Запасные: Велесюк, Дак, Лихтин, Копытич, Горбач, Гаевой, Есин, Дылевский.

СЛУЦК: Василючек — Гирс (Рум, 66), Михнюк, Былинкин (к), Яроцкий — Ачаповский (Глебко, 72), Крень, Сачковский, Пушняков — Мельников, Вергейчик (Русак, 78).

Запасные: Панкратов, Кульчицкий, Сычев, Яцкевич, Сирима.

ГОЛЫ: 1:0 — Краснов (22). 1:1 — Мельников (31, с пенальти). 1:2 — Мельников (74). 2:2 — Дуксо (86). 3:2 — Коваль (91+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жуков (82).

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ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — ИСЛОЧЬ — 2:1

Жодино. 22 апреля. Стадион «Торпедо». 14.00. 1227 зрителей.

Судьи — А. Лашук (Минск), С. Фиринович, С. Гидревич (оба — Гродно).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Абрамович — Бурко, Чиж, Глущенков, Мелько — Мякиш (к) — Ковалев (Пацко, 74), Батищев (Премудров, 85), Шевченко (Мычелкин, 70), Побудей (Ксенофонтов, 58) — Овоно (Горбачик, 58).

Запасные: Юрасов, Мартьянов, Скавпнев, Вегеря.

ИСЛОЧЬ: Свирский — Пигас, Ибрагим, Калачев (к), Скроботов, Родионов (Латыхов, 58) — Сибилев — Гуз, Ровдо (Артюх, 86), Сенько — Аду (Митрофанов, 67).

Запасные: Генералов, Зимин, Журавлев, Булмага, Кабачевский, Самотой, Патоцкий.

ГОЛЫ: 1:0 — Ковалев (20). 1:1 — Аду (27). 2:1 — Батищев (79, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сибилев (35), Пигас (47), Калачев (79), Горбачик (91+), Глущенков (94+).

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БЕЛШИНА — СЛАВИЯ — 1:1

Бобруйск. 22 апреля. Стадион «Спартак». 17.00. 850 зрителей.

Судьи — Д. Тарасюк (Брест), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

БЕЛШИНА: Харитонович (к) — Соланович, Соколовский (Юрин, 82), Супранович, Букштан, Грибов, Колядко, Велисевич (Ломако, 76), Кухарчик, Гуренко, Леонович (Гузов, 88).

Запасные: А. Денисенко, Паценко, Д. Денисенко, Пинчук.

СЛАВИЯ: Каратай — Залеский, Иванов, Мельников, Жук (к) (Антилевский, 85), Тихоновский, Дрос, Барсуков (Рябых, 76), Полоз (Кресс, 81), Петренко (Жумабеков, 37), Кобец (Руцкий, 52).

Запасные: Cокол, Прудник, Костров, Котляров. ГОЛЫ: 0:1 — Залеский (72). 1:1 — Ломако (92+). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Барсуков (16), Кухарчик (19), Соколовский (35), Залеский (93+).

УДАЛЕНИЕ: Кухарчик (94+).

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ДИНАМО Мн — НАФТАН — 3:1

Минск. 22 апреля. Стадион «Динамо-Юни». 19.00. 3150 зрителей.

Судьи — А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков (все — Гомель).

ДИНАМО Мн: Лапоухов — Политевич (к), Быков, Демченко, Хващинский (Бакич, 63), Никифоренко (Дубинец, 70), Седько Рылач, 70), Морозов (Бандаого, 88), Сачивко, Калинин, Ориньо (Вакулич, 80). Запасные: Шпаковский, Швецов, Свирепа, Бегунов, Ада.

НАФТАН: Козлов — Тамело (к) (Кондратович, 69), Францев, Бруй, Сидор, Слепов, Власов (Лутик, 46), Курлович, Киемидинов (Исаев, 46), Салуквадзе (Кириленко, 46), Пилецкий.

Запасные: Довгялло, Луцевич, Кац, Фукс, Драбатович.

ГОЛЫ: 1:0 — Быков (43, с пенальти). 2:0 — Ориньо (62). 3:0 — Седько (65). 3:1 — Исаев (82). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сачивко (6), Тамело (46+).

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МИНСК — НЕМАН — 0:1

Минск. 23 апреля. Стадион ФК «Минск». 14.00.

Судьи — Д. Дмитриев (Минск), Д. Емельянчиков (Гомель), А. Полуянов (Мозырь).

МИНСК: Нечаев — Тарабеш, Якушевич, Ю. Кузнецов (Лапун, 77), Забелин, Душевский (к) (Мигдаленок, 77), Касараб, Гурбан, Мартынов (Пеньчук, 61), Черноок (Пранович, 56), Печура. Запасные: Пятигорец, Дихтиевский, Сааги, Туманов, Малашевич.

НЕМАН: Руденок — Пархоменко, Пантя, Садовничий (к), Шукуров, Якимов, Карпович, Козлов, Сучков (Кравцов, 53), Яблонский (Зубович, 82), Савицкий (Грибовский, 87).

Запасные: Малиевский, Белов, Васильев, Варакса.

ГОЛ: 0:1 — Савицкий (72)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Пархоменко (43), Пантя (49), Садовничий (69), Мигдаленок (88).

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ЭНЕРГЕТИК-БГУ — ШАХТЕР — 1:4

Минск. 23 апреля. Стадион РЦОР-БГУ. 17.00.

Судьи — А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), О. Маслянко (Брест).

ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Клещук — Хусанов, Жумаев, Гьямфи (Турич, 38), Барковский (Агеев, 32), Омельянчук (Бакаев, 46), Грищенко (Чуль, 55), Пашевич (Михаленко, 58), Силинский, Макушинский, Лаврик (к).

Запасные: Веретынский (В), Борисевич, Карпеня, Мелекесцев, Савченко.

ШАХТЕР: Игнатович — Динга, Крыми (Зеньков, 19), Ахмеди (Траоре, 88), Гружевский, Корзун (К) (Николаевич, 92+), Шрамченко (Ковалевич, 65), Забелин, Капленко, Карпицкий (Скавыш, 71), Шевченко.

Запасные: Малашицкий (В), Баранок, Лукашевич, Свириденко, Убайдуллаев.

ГОЛЫ: 0:1 — Ахмеди (4, с пенальти). 0:2 — Карпицкий (32, пас — Гружевский). 1:2 — Хусанов (52, с пенальти). 1:3 — Забелин (66). 1:4 — Скавыш (87, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гьямфи (20), Зеньков (37), Корзун (45), Карпицкий (47+), Хусанов (69).

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ДИНАМО Бр — БАТЭ — 1:2

Брест. 23 апреля. ОСК «Брестский». 19.00.

Судьи — С. Гораютин, Д. Жук, Ю. Хоруженко (все — Минск).

ДИНАМО Бр: Козакевич — Куадьо (Цепенков, 68), Колпачук, Олехнович (к), Щербо (Сидоренко, 46), Шемрук, Кисляк, Бага, Фирсов, Ковалевич (Концедайлов, 68), Литвяков.

Запасные: Япрынцев, Макась, Зинович, Садовский, Тымонюк, Сугак, Люкевич.

БАТЭ: Кудравец — Бочеров (к), Орешкевич, Бане, А. Концевой, Гречихо (Громыко, 46), Жимо, Исламович (С. Волков, 67), З. Волков, Лаптев (Шестюк, 59), Антилевский (Малькевич, 67).

Запасные: Свидинский, Василевич, Шарковский, Мартынов, Французов, Дергачев.

ГОЛЫ: 1:0 — Ковалевич (8). 1:1 — Бочеров (75, со штрафного). 1:2 — Малькевич (79). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бочеров (37), Лаптев (45), Колпачук (48), Литвяков (56), Шестюк (65; 72). УДАЛЕНИЕ: Шестюк (72).