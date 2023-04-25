Кокорин про скандальное высказывание о тюрьме: спортсмены не совсем умные
Футболист Кокорин про высказывание о тюрьме: спортсмены не совсем умные, делайте скидку.
Футболист Кокорин про высказывание о тюрьме: спортсмены не совсем умные, делайте скидку.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин объяснил свое высказывание о том, что каждый нормальный мужчина должен пройти школу тюрьмы, тем, что спортсмены являются не совсем умными людьми.
Нападающий отбывал наказание по статьям о побоях и хулиганстве. Его арестовали в октябре 2018 года, а в мае 2019 года суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Через пять месяцев игрок вышел на свободу по УДО. Позднее Кокорин заявил, что получил огромный опыт, и назвал тюрьму хорошей школой, отметив, что ее стоит пройти каждому нормальному мужчине.
«Спортсмены, как все любят сказать, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку. Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые “поплыли”, не чувствуют землю под ногами, — вот таких людей можно посадить для переосмысления на месяц-два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть в тюрьме, то я не это имел в виду», — заявил Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, видео которого доступно на его YouTube-канале.
Кокорину 32 года, он выступает за «Арис» на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине», контракт с которой истекает летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.