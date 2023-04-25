Кокорин про скандальное высказывание о тюрьме: спортсмены не совсем умные

«Спортсмены, как все любят сказать, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку. Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые “поплыли”, не чувствуют землю под ногами, — вот таких людей можно посадить для переосмысления на месяц-два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть в тюрьме, то я не это имел в виду», — заявил Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, видео которого доступно на его YouTube-канале.