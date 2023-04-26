Прозвище Пеле внесли в словарь португальского языка в значении «нечто необычное»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 апреля. /ТАСС/. Псевдоним трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Эдсона Арантиса ду Насименту, получившего известность как Пеле, включили в обновленную версию словаря португальского языка Michaelis. Об этом сообщает в среду портал Globo Esporte.

Памятную табличку, засвидетельствовавшую появление в словаре нового слова, вручили в среду на спортивном форуме в Сан-Паулу членам семьи бывшего футболиста. На ней отчеканено значение неологизма: «нечто необычное, выделяющееся благодаря своим качествам или ценности, несравненное, каким был Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту (1940−2022), которого считают величайшим спортсменом всех времен».

Как полагают авторы словарной статьи, таким образом они лишь фиксируют уже сложившуюся языковую практику, поскольку имя великого бразильца давно употребляется как нарицательное. Инициатором внесения прозвища Пеле в словарь стал «Фонд Пеле», обладающий правами на использование игрового имени экс-футболиста, умершего в конце прошлого года после продолжительной болезни. Организация, управляющая его наследием, провела в соцсетях кампанию в поддержку своей инициативы, набравшей более 125 тыс. подписей. Неологизм также появится в будущих изданиях печатной версии словаря.