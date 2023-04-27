Стало известно о желании Роналду расстаться с невестой из-за денег

Стало известно, что 38-летнему футболисту не нравится, что девушка проводит свой день в торговых центрах. «Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит деньги, больше ничего не делая», — заявил друг матери Роналду.

18 января Daily Mail сообщил, что футболист не может найти суши-повара для дома в португальском регионе Кинта-да-Маринья. Роналду и его невеста хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и блюда других стран.