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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Аль-Насре» опровергли информацию, что президент клуба назвал трансфер Роналду обманом

В «Аль-Насре» опровергли появившиеся в СМИ слова президента клуба Мусалли Аль-Муаммара о том, что клуб обманули с трансфером нападающего Криштиану Роналду.

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Источник: AFP 2022

«Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на источник под названием ArabiaNews50, являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию.

Президент нашего клуба в последнее время даже не давал интервью, никто не знает, что это за источник — ArabiaNews50.

Очевидно, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление. У Роналду контракт на два с половиной года, и игрок доволен своим положением», — приводит слова главы пресс-службы «Аль-Насра» Аль Валида аль Мухайдаба Antena2.

Ранее испанские СМИ опубликовали следующие слова Аль-Муаммара со ссылкой на ArabiaNews50: «Меня обманули лишь два раза за всю жизнь. Первый раз — когда я заказал три кебаба, а мне принесли только два. Второй — подписание Криштиану Роналду». Эти слова стали вирусными в соцсетях.

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