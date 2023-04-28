В «Аль-Насре» опровергли информацию, что президент клуба назвал трансфер Роналду обманом

«Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на источник под названием ArabiaNews50, являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию.



Президент нашего клуба в последнее время даже не давал интервью, никто не знает, что это за источник — ArabiaNews50.



Очевидно, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление. У Роналду контракт на два с половиной года, и игрок доволен своим положением», — приводит слова главы пресс-службы «Аль-Насра» Аль Валида аль Мухайдаба Antena2.