Мостовой появился в симуляторе FIFA в образе царя. Портретом бывшего игрока сборной России можно украсить стадион
Создатели симулятора FIFA выпустили обновление с «набором перфомансов» Александра Мостового.
Создатели симулятора FIFA выпустили обновление с «набором перфомансов» Александра Мостового.
Бывший полузащитник сборной России представлен в образе царя — он получил такое прозвище в Испании, где выступал за клуб «Сельта» из Виго в 1996 — 2004 гг. Мостовой изображен в парадном мундире, с триколором и орденами. Геймеры могут украсить его портретом стадионы команд, за которые играют.
Мостовой сотрудничает с разработчиком игры FIFA, компанией Electronic Arts Sports (EA Sports), с 2021 г. Тогда он подписал контракт на четыре года с опцией продления, передав EA Sports право на использование своего изображения в игре. После начала сотрудничества Мостовой появился в симуляторе FIFA 22 в качестве героя FIFA Ultimate Team (FUT) — эти карточки достаются топовым игрокам прошлого, которые не добрались до статуса легенд.
«Это особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов и представляющие те самые незабываемые моменты, в которые они навсегда покоряли сердца болельщиков», — так описывал карточки FUT разработчик.
Контракт с EA Sports Мостовой сохранил, несмотря на то, что в марте 2022 г. из игры исключили сборную России, а также московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Других российских команд в футбольном симуляторе к тому моменту не осталось. Российская премьер-лига (РПЛ), сотрудничавшая с EA Sports с 2009 г., завершила отношения с разработчиком еще в 2018 г. и тогда же договорилась об эксклюзивном партнерстве с другим футбольным симулятором — Pro Evolution Soccer (PES) от японской компании Konami.
Правда, теперь российских команд нет и в PES. В июне 2022 г. контракт соглашение истекло, а японская компания в связи с политической обстановкой вышла из переговоров с РПЛ на сезон 2022/23 и приостановила деятельность на территории России.
Сам Мостовой действительно опасался своего исключения из FIFA, но подчеркивал, что разработчики принимают во внимание его обширную международную карьеру. Он играл в чемпионате СССР за «Спартак» с 1987 по 1991 гг., после чего вплоть до завершения карьеры выступал только за европейские клубы.
«Мы постоянно держим связь. Меня информируют, что все нормально. Не забывайте, что я большую часть карьеры проиграл за границей. Поэтому это тоже играет роль. Не боюсь ли, что моя карточка исчезнет из игры? Ясно, что мы все боимся», — говорил он «Спорт-Экспрессу» в марте.
Мостовой также успел прокомментировать свое появление в FIFA 23 в образе царя, заявив, что оно не содержит политической подоплеки: «В Испании меня называли царем. Они же [разработчики] каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом. Это никак не связано с каким-то орденами и тому подобным. Просто карточка футболиста, которая была создана еще два года назад», — признался он «Чемпионату».
Помимо Мостового, из бывших российских и советских футболистов особую карточку в FIFA получил Лев Яшин. Бывший вратарь сборной СССР появился в симуляторе FIFA 18 и вместе с другими легендами прошлого вошел в издание «Кумир». В футсиме FIFA 23 Яшину достались карточки кумира с рейтингами 89, 91 и 94 (максимальный рейтинг — 99).
В FIFA 23 также представлены действующие российские футболисты — игроки европейских и азиатских клубов. Самым высоким рейтингом (79) обладает Александр Головин, с 2018 г. выступающий во Франции за «Монако». Александр Кокорин не попал в итоговую базу данных из-за августовского перехода из «Фиорентины» в «Арис» (в FIFA не представлен чемпионат Кипра). Кроме того, после зимнего обновления из игры пропал Артем Дзюба, который начинал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», но уже в ноябре разорвал с ним контракт, а сейчас играет за «Локомотив».