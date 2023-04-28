Мостовой появился в симуляторе FIFA в образе царя. Портретом бывшего игрока сборной России можно украсить стадион

Бывший полузащитник сборной России представлен в образе царя — он получил такое прозвище в Испании, где выступал за клуб «Сельта» из Виго в 1996 — 2004 гг. Мостовой изображен в парадном мундире, с триколором и орденами. Геймеры могут украсить его портретом стадионы команд, за которые играют.

Мостовой сотрудничает с разработчиком игры FIFA, компанией Electronic Arts Sports (EA Sports), с 2021 г. Тогда он подписал контракт на четыре года с опцией продления, передав EA Sports право на использование своего изображения в игре. После начала сотрудничества Мостовой появился в симуляторе FIFA 22 в качестве героя FIFA Ultimate Team (FUT) — эти карточки достаются топовым игрокам прошлого, которые не добрались до статуса легенд.

«Это особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов и представляющие те самые незабываемые моменты, в которые они навсегда покоряли сердца болельщиков», — так описывал карточки FUT разработчик.

Мостовой вошел в первую коллекцию FUT вместе с такими известными в прошлом игроками, как бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер и экс-форвард «Реала» Фернандо Морьентес. В 2022 г. к числу героев FUT добавили итальянца Клаудио Маркизио, известного по выступлениям за «Ювентус» и «Зенит».

Контракт с EA Sports Мостовой сохранил, несмотря на то, что в марте 2022 г. из игры исключили сборную России, а также московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Других российских команд в футбольном симуляторе к тому моменту не осталось. Российская премьер-лига (РПЛ), сотрудничавшая с EA Sports с 2009 г., завершила отношения с разработчиком еще в 2018 г. и тогда же договорилась об эксклюзивном партнерстве с другим футбольным симулятором — Pro Evolution Soccer (PES) от японской компании Konami.

Правда, теперь российских команд нет и в PES. В июне 2022 г. контракт соглашение истекло, а японская компания в связи с политической обстановкой вышла из переговоров с РПЛ на сезон 2022/23 и приостановила деятельность на территории России.

Сам Мостовой действительно опасался своего исключения из FIFA, но подчеркивал, что разработчики принимают во внимание его обширную международную карьеру. Он играл в чемпионате СССР за «Спартак» с 1987 по 1991 гг., после чего вплоть до завершения карьеры выступал только за европейские клубы.

«Мы постоянно держим связь. Меня информируют, что все нормально. Не забывайте, что я большую часть карьеры проиграл за границей. Поэтому это тоже играет роль. Не боюсь ли, что моя карточка исчезнет из игры? Ясно, что мы все боимся», — говорил он «Спорт-Экспрессу» в марте.

Новый образ Александра Мостового в FIFA 23 (нажмите, для увеличения изображения)

Мостовой также успел прокомментировать свое появление в FIFA 23 в образе царя, заявив, что оно не содержит политической подоплеки: «В Испании меня называли царем. Они же [разработчики] каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом. Это никак не связано с каким-то орденами и тому подобным. Просто карточка футболиста, которая была создана еще два года назад», — признался он «Чемпионату».

Помимо Мостового, из бывших российских и советских футболистов особую карточку в FIFA получил Лев Яшин. Бывший вратарь сборной СССР появился в симуляторе FIFA 18 и вместе с другими легендами прошлого вошел в издание «Кумир». В футсиме FIFA 23 Яшину достались карточки кумира с рейтингами 89, 91 и 94 (максимальный рейтинг — 99).