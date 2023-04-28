Bild: в ФРГ следователи провели обыски у ФК «Бавария» в рамках дела Усманова

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи Федерального управления уголовной полиции ФРГ совместно с сотрудниками Управления уголовной полиции Баварии провели обыски на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене в рамках дела в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом в пятницу сообщила газета Bild.

Издание утверждает, что Усманов связан с немецким футбольным топ-менеджером, бывшим президентом «Баварии» Ули Хенессом. Они, как пишет Bild, знакомы, поскольку оба часто посещали курортный город Тегернзе, куда российский бизнесмен, по данным газеты, регулярно приезжал до марта 2022 года. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что «ведомство не проводит никаких расследований или финансовых разбирательств в отношении “Баварии”, ответственных лиц или членов клуба». Сам футбольный клуб подтвердил заявление прокуратуры, резюмирует Bild.