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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Эффект Роналду: руководитель «Аль-Насра» подал в отставку

Криштиану Роналду не сумел спасти «Аль-Наср» от вылета из Кубка Саудовской Аравии, в связи с этим в клубе намечается смена руководства.

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Источник: AFP 2022

По информации Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Ожидается, что отставка будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен. Управлять делами «Аль-Насра» будет, вероятно, генеральный секретарь. Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Ранее он был главой лиги Саудовской Аравии.

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