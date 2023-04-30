«С этим трудно смириться» Футболисты регулярно умирают на поле из-за болезней сердца. Почему медицина не может им помочь?

История хавбека Кристиана Эриксена, пережившего во время матча Евро-2020 клиническую смерть, стала темой номер один для большинства мировых СМИ.

Благодаря высокому статусу соревнований, в медийном пространстве удалось поднять тему, на которую не любят говорить в спортивном сообществе. Как выяснилось, причиной остановки сердца у игрока стала болезнь, которую не заметили в ходе медицинских обследований.

Датчанину повезло — быстрая и квалифицированная помощь спасла ему жизнь. Однако новости о смерти футболистов в результате похожих инцидентов регулярно приходят из разных стран и лиг. На тренировке или во время игры футболисты внезапно теряют сознание и умирают.

Но как это вообще возможно? Ведь за здоровьем футболистов, в которых клубы вкладывают деньги, и порой немалые, должны внимательно следить врачи? Что мешает вовремя обнаружить опасную болезнь. «Лента.ру» вспомнила недавние случаи гибели игроков и разобралась, кто в этом виноват и можно ли было избежать трагедий.

5 марта 2023 года сообщалось о смерти 21-летнего Силлы Мустафы, футболиста «Расинг Абиджан» из чемпионата Кот-д’Ивуара. Спортсмен умер после того, как ему стало плохо на поле во время матча. Мустафа внезапно упал на газон, его сразу же погрузили на носилки и отправили в госпиталь, но сердце остановилось по дороге. Отмечалось, что причиной мог стать приступ, однако конкретный диагноз не назывался.

На произошедшее очень эмоционально отреагировал легенда «Челси» Дидье Дрогба. Он вспомнил, что эта трагедия в его стране не первая, а очередная.

«Три смерти в ивуарийской профессиональной лиге менее чем за четыре года. Когда будет введено обязательное медицинское обследование для всех игроков? Анализы крови, ЭКГ, стресс-тесты? Когда появится спортивная медицина?» — написал он в Twitter.

Между тем проблемы недостаточного медицинского сопровождения, халатность как врачей, так и самих игроков, да и просто вероятность рокового стечения обстоятельств остаются повсеместно — не только в этой западноафриканской стране, давшей мировому футболу немало звезд. Хотя в современном спорте в развитых государствах это больше характерно для полупрофессионального и любительского уровней, риск остается всегда. Тот же Эриксен, переживший остановку сердца на поле во время чемпионата Европы, играл в топ-клубе и регулярно проходил углубленные обследования.

Череда трагедий

По запросу «смерть футболист сердечный приступ» только за последние несколько лет можно найти с десяток разных новостей. И многие из них — про профессиональный, а не любительский спорт.

В 2017 году умер 30-летний полузащитник Шейк Тиоте, известный по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Ивуариец, игравший в тот момент в Китае за «Бэйцзин Энтерпрайзес», потерял сознание во время тренировки. Спортсмена доставили в больницу, но там ему не смогли помочь. Позднее в СМИ появилась информация, что у Тиоте были проблемы с сердцем, о них он узнал примерно за год до смерти.

В апреле 2020-го от сердечной недостаточности скончался Иннокентий Самохвалов, футболист московской «Казанки», которая является фарм-клубом «Локомотива». С «железнодорожниками» он, кстати, выигрывал молодежный чемпионат России. 22-летний спортсмен умер во время индивидуальной тренировки, у него остались жена и сын.

Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. из сообщения «Локомотива»

У Самохвалова были проблемы с сердцем — об этом знали в «Локо». «На какие-то сборы он даже не ездил. Но если врачи все-таки давали ему допуск к тренировкам, значит, это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт, наоборот, нормализовал бы ему работу сердца. Это длилось не один год, а года три-четыре», — предполагал тренер Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В августе того же года сообщалось о смерти 17-летнего российского футболиста Михаила Колосова. Игрок представлял столичный «Олимпик», трагедия произошла во время матча на спортивной базе «Рублево». У спортсмена случился сердечный приступ.

22 декабря 2021 года стало известно, что умер 29-летний игрок оманского «Маската» Мухалад аль-Рукади. Он потерял сознание на разминке за несколько минут до начала матча высшего дивизиона против «Аль-Сувэйка». Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Спустя два дня пришла новость о смерти 23-летнего хорватского игрока Марина Качича, представлявшего клуб «Нехай» из третьего дивизиона чемпионата страны. Спортсмен потерял сознание во время тренировки, в больнице его ввели в искусственную кому, но усилия врачей оказались недостаточны. Качичу диагностировали сердечную недостаточность.

Несколькими днями позже сообщалось о смерти алжирского футболиста Софьяна Лукара. 28-летний полузащитник, играющий за «Саид» из второго дивизиона, в ходе матча против «Орана» столкнулся со своим вратарем. После оказания медицинской помощи Софьян вернулся на поле, однако спустя десять минут у него случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Алжирец умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

В ноябре 2022-го умер Андрес Баланта, колумбийский полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» из Примеры. Ему было 22 года. Футболист потерял сознание во время тренировки, медики в течение 40 минут пытались привести его в чувство на месте, после чего доставили в больницу, где была констатирована смерть. Причем в 2019 году Баланта уже падал в обморок, но тогда ни одно из проведенных обследований не показало отклонений.

В декабре 2022-го скончался 17-летний игрок юношеской сборной Косова и клуба «Трепча'89» Эрион Кайтази. Футболисту стало плохо во время матча, он упал на газон, где врачи попытались провести реанимационные действия, но безрезультатно.

Неожиданная смерть шокировала нас всех. Трудно смириться с потерей Эри. Семья Кайтази, позвольте мне разделить с вами боль. Весть о смерти Эри стала ударом для клуба, спортивного сообщества города Митровица и всего Косово. президент клуба «Трепча’89»

Источник: Социальные сети Эриона Кайтази

Более 50 внезапных смертей за пять лет

Итак, профессиональные футболисты умирают на поле несмотря на то, что в отличие от любителей не могут тренироваться и играть без медицинского допуска. Спортсмены должны регулярно проходить углубленное медицинское обследование (УМО), обычно его устраивают раз в полгода и обязательно перед подписанием контракта. Оно включает в том числе различные тесты для диагностики сердечно-сосудистой системы.

На сайте Центра спортивной медицины ФМБА России представлен такой список функциональных исследований, касающихся сердца:

— электрокардиограмма (ЭКГ) в покое в 12 отведениях;

— эхокардиография (ЭХОКГ) в покое;

— тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке (велоэрогметрия — диагностический метод электрокардиографического исследования для выявления скрытой коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке).

Как объяснить то, что при многочисленных обследованиях спортсмены все равно оказываются в опасных состояниях, и сердце некоторых в итоге не справляется? Что это — халатность врачей, несовершенство оборудования, невнимательность самих игроков?

В 2019 году Российский футбольный союз (РФС) выпустил графику «Профилактика остановки сердца (ОС) и внезапной сердечной смерти (ВСС) у футболистов».

Согласно статистике организации, средний возраст, в котором происходит остановка сердца у спортсменов — 23 года, и чаще погибают мужчины, а не женщины. При этом 90 процентов смертей происходит на фоне или сразу после физической нагрузки. Основная причина — первичные нарушения ритма сердца и кардиомиопатия, однако известно, что остановка сердца может случиться и у здорового спортсмена при тупой травме грудной клетки. При ОС/ВСС есть всего 3−5 минут для оказания первой помощи.

С 2014-го по 2019 год в России внезапно погибло более 50 футболистов различного уровня.

Рекомендации РФС по профилактике таких смертей для футболистов содержат:

— регулярное (не реже двух раз в год) кардиологическое обследование — ЭКГ, ЭХОКГ, велоэргометрия (по показаниям холтеровское мониторирование, МРТ сердца);

— выявление случаев внезапной смерти в семье в молодом возрасте;

— отказ от физической нагрузки при наличии фоновых состояний, которые могут стать провоцирующим фактором остановки сердца (к ним прежде всего относятся интоксикации любой этиологии, например, вирусная и кишечная инфекции, алкогольная интоксикация);

— отказ от приема лекарственных средств без назначения врачей.

Клубам рекомендуется:

— обучение персонала спортивных сооружений по оказанию первичной реанимационной помощи, в том числе по работе с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД);

— составление плана-алгоритма действий ответственных лиц при ОС и ВСС;

— четкое определение нахождения аппарата АНД в местах проведения спортивных соревнований и тренировок.

Комментарий врача

О том, почему современная медицина не всегда способна оценить все риски, какие факторы чаще всего провоцируют летальный исход у спортсменов и как избежать новых трагедий, «Лента.ру» спросила Ивана Ларина, врача московского клуба «Динамо-2».

— «Лента.ру»: Всегда ли можно выявить опасную аномалию здоровья на УМО? И если нет, то с чем это связано?

Иван Ларин: УМО помогает выявить уже существующие проблемы со здоровьем. Ни один метод диагностики не может гарантированно предсказать, возникнут ли эти проблемы в какой-то момент у здорового человека. Но комплексное внимание к своему здоровью может значительно, во много раз, снизить риски.

Во время соревнований спортсмен испытывает большую нагрузку, как физическую, так и эмоциональную. Задача УМО, в частности, нагрузочного тестирования — смоделировать эту нагрузку и посмотреть, как сердце будет работать в таких условиях. Но на практике сделать это непросто, потому что спортсмены не всегда способны выложиться во время теста по полной.

До работы в футбольной команде я занимался проведением УМО. В год мы тестировали примерно 600−700 профессиональных спортсменов, 2−3 человека ежегодно не получали допуск из-за проблем с сердцем и сосудами. Спортсменов этих направляли на лечение, и через какое-то время они опять приступали к тренировкам. Но если вовремя не обратить внимание и не вмешаться, все эти проблемы крайне опасны для жизни.

— Внезапные проблемы с сердцем могут возникнуть у здорового человека без каких-то предпосылок? Или если есть риск, то врачи всегда его предварительно видят?

— Если мы говорим про спортсменов, то спорт сам по себе является предпосылкой. Столкновение с соперником, попадание хоккейной шайбы, бейсбольного или даже футбольного мяча у спортсменов с тонкими, податливыми стенками грудной клетки могут вызвать жизнеугрожающее нарушение ритма даже в отсутствие сердечно-сосудистых расстройств.

Да и без контактов всегда нужно иметь в виду, что сердце спортсмена и сердце обычного человека отличаются — при постоянной нагрузке в органе происходят изменения.

Для того чтобы выполнять большой объем работы, усиленно включаются мышцы, а для этого требуется приток крови — сердцу нужно прокачивать ее больше обычного. Если человек нетренированный, сердце начинает быстрее биться — повышается частота сердечных сокращений (ЧСС). А если человек постоянно тренируется, то включается другой механизм: сердце постепенно увеличивается в размерах и за одно сокращение прокачивает больше крови. И вот тут могут возникнуть проблемы — сердце не всегда увеличивается правильно. Это обычно хорошо выявляется на УМО.

Есть наследственные особенности, но их обычно тоже достаточно легко определить на обследовании. Если же говорить о врожденных анатомических аномалиях (таких, как аневризмы сосудов или аномалии развития коронарных артерий), то это часто — случайные находки при обследовании.

— Каковы основные факторы, приводящие к смерти спортсменов во время физической нагрузки? Только ли это сама нагрузка?

— Вовремя нераспознанное заболевание — основной фактор и причина всех проблем.

Еще к факторам можно отнести сложные погодные условия: мороз, жару, повышенную влажность. Ну и контактные травмы головы, шеи, груди, живота.

— Если говорить о спортсменах-любителях, которых не проверяют перед соревнованиями: какие рекомендации можно им дать? Какие обследования необходимо делать и как часто?

— Не понимаю, как люди, которые ни разу не проверяли сердце, бегают марафоны. Во многих клиниках в крупных городах можно пройти очень подробное обследование и получить официальный допуск к соревнованиям, но делают это единицы.

Я всех категорически призываю: даже если занимаетесь низкоинтенсивным спортом в полноги, найдите время и обследуйтесь.

Стандарт по медицинскому обследованию спортсменов полностью есть в приказе Минздрава от 23 октября 2020 г. № 1144н. В обязательный список входят, в частности, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, осмотры профильных специалистов (терапевт, кардиолог, травматолог, ЛОР, офтальмолог и др.), инструментальные методы (ЭКГ в покое и под нагрузкой, УЗИ органов брюшной полости и сердца, флюорография).