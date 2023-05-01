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00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты ПСВ победили «Аякс» в финале Кубка Нидерландов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ПСВ защитил титул победителя Кубка Нидерландов по футболу, победив в финале «Аякс».

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Источник: AFP 2022

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Роттердаме, завершилось вничью со счетом 1:1. Игрок ПСВ Джарред Брантуэйт срезал мяч в свои ворота на 43-я минуте. На 67-й минуте отыграться команде помог мяч Торгана Азара. В серии пенальти футболисты ПСВ были точнее — 3:2.

В прошлом году ПСВ в финале Кубка Нидерландов также обыграл «Аякс».

ПСВ стал 11-кратным победителем Кубка. По числу побед команда идет на третьем месте. Больше титулов только у «Аякса» (20) и «Фейенорда» (13).

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