Футболисты ПСВ победили «Аякс» в финале Кубка Нидерландов
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ПСВ защитил титул победителя Кубка Нидерландов по футболу, победив в финале «Аякс».
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ПСВ защитил титул победителя Кубка Нидерландов по футболу, победив в финале «Аякс».
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Роттердаме, завершилось вничью со счетом 1:1. Игрок ПСВ Джарред Брантуэйт срезал мяч в свои ворота на 43-я минуте. На 67-й минуте отыграться команде помог мяч Торгана Азара. В серии пенальти футболисты ПСВ были точнее — 3:2.
В прошлом году ПСВ в финале Кубка Нидерландов также обыграл «Аякс».
ПСВ стал 11-кратным победителем Кубка. По числу побед команда идет на третьем месте. Больше титулов только у «Аякса» (20) и «Фейенорда» (13).