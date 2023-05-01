Футболисты ПСВ победили «Аякс» в финале Кубка Нидерландов

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Роттердаме, завершилось вничью со счетом 1:1. Игрок ПСВ Джарред Брантуэйт срезал мяч в свои ворота на 43-я минуте. На 67-й минуте отыграться команде помог мяч Торгана Азара. В серии пенальти футболисты ПСВ были точнее — 3:2.