Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. Он может стать послом «Реала»

По информации источника, у Роналду возникли трудности в адаптации к новой стране и культуре Саудовской Аравии. Также португальцу мешает языковой барьер. Роналду хочет вернуться в Мадрид, где провёл девять лет, играя за местный «Реал».
Португальский нападающий был близок к переходу в мадридский «Атлетико» до трансфера в «Аль-Наср», однако болельщики «матрасников» выступили против потенциального подписания Роналду.
Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить португальцу пост в спортивном руководстве команды.