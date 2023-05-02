В мире больше 150 «Динамо»: есть в США и даже в Африке. Самому старому — 100 лет!

Недавно московскому «Динамо» исполнилось 100 лет. По этому случаю рассказываем о самом популярном названии для футбольных клубов не только в России, но и в остальном мире.

Сейчас в мире насчитывается около двух сотен «Динамо». Почему так много? «Динамо» приобрело популярность благодаря СССР: во многих городах и даже сёлах спортивные клубы с подобным названием создавались КГБ и МВД. В странах социалистического блока эту практику поддерживали — и потому во многих европейских государствах футбольных клубов «Динамо» не пять, не 10 и даже не 20.

Динамо — это что? И почему так называют футбольные клубы?

С греческого dynamis переводится как «сила» — поэтому неудивительно, что силовые ведомства выбрали это слово для названия своих спортивных организаций. Оно, так сказать, символизировало или обозначало силовые успехи, в том числе спортивные. Кроме того, динамо — это устаревшее название генератора постоянного тока, причём любого: от небольшого велосипедного, прикреплённого к колесу, до механизмов весьма гигантских размеров с первых промышленных выставок второй половины XIX века.

Интересно, что оба этих значения нашли отклики в именовании футбольных клубов. Московское «Динамо», киевское, минское и, например, бухарестское — все они были организованы силовыми ведомствами и потому так названы. А вот «Хьюстон Динамо» из США носит такое имя по иной причине: клуб назван в честь энергетической промышленности города. Кстати, «Хьюстон Динамо» — это ренейм «Хьюстон 1836»: команда по национальным причинам отказалась от прежнего названия и силуэта известного генерала и переименовалась в честь предыдущей команды — «Хьюстон Дайнамос». Также в Штатах есть ещё три клуба с похожим названием: «Динамо Да Брава», «Даллас Динамо», «Денвер Динамос».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ «ДИНАМО» В МИРЕ | Источник: Чемпионат.com

Больше всего «Динамо» — в России. Посчитать все клубы практически нереально

Официально в России как минимум 28 динамовских футбольных клубов. От известных из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска и Ставрополя до локальных из Насыр-Корта, Петушков или Зарайска. Почти все «Динамо» выступают в городских или региональных лигах. В профессиональном российском футболе существует 10 «Динамо»: по одному клубу в РПЛ и Первой лиге, и сразу восемь — во Второй.

«ДИНАМО» В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИГАХ РОССИИ | Источник: Чемпионат.com

И если посчитать профессиональные клубы не так уж и сложно, то с любительскими есть некоторые трудности. Нам удалось найти как минимум 18 футбольных «Динамо» в разных уголках России. Но, скорее всего, это не предел, и любительских динамовских футбольных клубов на самом деле больше. Кстати, пишите в комментариях, если знаете такие, а они в наш список не вошли.

ВСЕ «ДИНАМО» РОССИИ | Источник: Чемпионат.com

В Европе тоже много «Динамо» — особенно в Хорватии. Но клубы есть и в Африке!

И если в большом количестве «Динамо» на территории стран бывшего СССР нет ничего удивительного, то в некоторых европейских странах число динамовских клубов по-настоящему зашкаливает. Однако это явление всё-таки можно объяснить. В одной только Германии 17 «Динамо», и это объясняется влиянием Советов на восточную часть страны.

В Англии три динамовских клуба — в городах Лафборо, Шепшед и Мельбурн (не путать с австралийским Мельбурном). На создание первого и третьего местных вдохновило московское «Динамо», которое отправилось в послевоенное турне по Великобритании в 1945 году. А клуб из Шепшеда за свою более чем столетнюю историю трижды менял название. Последний раз — в 1994-м из-за финансовых проблем: руководители обратились за помощью к «Динамо» из Лафборо. В ответ на помощь «Шепшед Чартерхаус» переименовали в «Динамо» Шепшед.

ТРИ «ДИНАМО» ИЗ АНГЛИИ | Источник: Чемпионат.com

Лидер по количеству «Динамо» в Европе без учёта России — Хорватия, в этой стране 22 динамовских футбольных клуба. Помимо всем известного «Динамо» из Загреба, существуют клубы из Предаваца, Окича, Опатии, Бабинца, Райсоваца, Кутины, Гординяка и многих других городов и сёл. Как и в случае с Сербией (4), а также Боснией и Герцеговиной (2) сказывается социалистическое прошлое. Как и, например, с Чехией и Словакией (в обеих странах — по девять).

Но есть и совсем уникальные ситуации — немало «Динамо» существует в Африке (16) и странах Карибского бассейна (на Багамах и в Гваделупе). Несколько клубов есть даже в Индии («Бенарес Динамо», «Ассам Динамо», просто «Динамо») и на Сейшелах («Северное Динамо» из Гласиса)!

Если говорить про африканские клубы, то большинство из них зовутся «Динамос» — три клуба из Замбии, по два — из ЮАР и Бенина, по одному — из Зимбабве и Ботсваны. Есть несколько «Дайнемиков» — из тоголезской столицы Ломе, «Нью Лук» из Бурунди и просто «Дайнемик» из ДР Конго. «Динамо» есть и в Южной Америке — один клуб из города Алагоас в Бразилии и ещё один — из венесуэльского Пуэрто-ла-Крус.

КОЛИЧЕСТВО «ДИНАМО» В МИРЕ | Источник: Чемпионат.com

Какое «Динамо» самое старое? И почему в мире так много «Динамо»?

Тут без сюрпризов — старше московских динамовцев нет никого — 18 апреля клубу исполнилось 100 лет. Далее по хронологии появились динамовские команды в других крупных городах СССР (Тбилиси — 1925, Киев — 1927, Рига — 1940, Минск — 1948), и только затем инициатива распространилась на страны Европы (Загреб — 1945, Вране — 1947, Бухарест — 1948, Дрезден — 1953).