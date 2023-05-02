Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА

Белоруски выступят в группе 4 Лиги В. Победитель группы выйдет в Лигу А, вторая команда сыграет в стыках с коллективом, занявшим третье место в группе Лиги А. Три лучшие команды, занявшие третьи места, играют в стыковых матчах против трех лучших команд, занявших вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках Европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.