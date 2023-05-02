Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
1.05
Севилья
Жирона
02
Все события
14:58 (мск), источник: Прессбол

Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА

Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА. Жеребьевка прошла в Ньоне.

Наверх
Источник: Прессбол

Белоруски выступят в группе 4 Лиги В. Победитель группы выйдет в Лигу А, вторая команда сыграет в стыках с коллективом, занявшим третье место в группе Лиги А. Три лучшие команды, занявшие третьи места, играют в стыковых матчах против трех лучших команд, занявших вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках Европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Команда с самым низким рейтингом среди тех, кто занял третье место, и четыре команды, занявшие четвертые места, переходят в Лигу C.

Календарь турнира

Туры 1−2: 20—26 сентября 2023 года.
Туры 3−4: 25—31 октября 2023 года.
Туры 5−6: 29 ноября — 5 декабря 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Майское турне. Россия 25 — Беларусь. Первый "блин" Квартальнова выходит комом с четырьмя безответными голами (ОНЛАЙН)
Медаленосная байдарка-четверка собралась вновь, Петрушенко в Китае. Чем живут байдарочники и каноисты, которых обещают допустить в нейтральном статусе
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь