Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА
Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА. Жеребьевка прошла в Ньоне.
Женская сборная Беларуси сыграет с командами Чехии, Словении и Боснии и Герцеговины в Лиге наций УЕФА. Жеребьевка прошла в Ньоне.
Белоруски выступят в группе 4 Лиги В. Победитель группы выйдет в Лигу А, вторая команда сыграет в стыках с коллективом, занявшим третье место в группе Лиги А. Три лучшие команды, занявшие третьи места, играют в стыковых матчах против трех лучших команд, занявших вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках Европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.
Команда с самым низким рейтингом среди тех, кто занял третье место, и четыре команды, занявшие четвертые места, переходят в Лигу C.
Календарь турнира
Туры 1−2:
Туры 3−4:
Туры 5−6: 29 ноября — 5 декабря 2023 года.