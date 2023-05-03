Павел Родненок: дайте нам денег, мы все это планомерно сделаем, красиво

«Посмотрите протокол матча, и сравните года рождения футболистов. Если сравните нашу команду и “Гомель”, то увидите, что играла группа лицензирования против ветеранов. Естественно, молодости присуще ошибаться. Обычно на становление требуется два-три года. Первый — это базовый, самый сложный. От нас ушли три ключевых тренера, это практически пятьдесят процентов тренерского штаба. На них лежала вся черновая работа. Плюс у нас ушло шесть человек из основного состава. Дайте нам денег, мы все это планомерно сделаем, красиво. На места шести ушедших купим такого же уровня игроков, и таких провалов не будет. Но, к сожалению, это наша судьба», — сказал тренер в эфире программы «Ясно о футболе».