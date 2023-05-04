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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент на выход в казахстанскую премьер-лигу выиграл матч со счетом 10:2

«Акжайык», претендующий на выход в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), оформил разгромную победу в рамках пятого тура первой лиги. Уральские футболисты на своем поле обыграли «Кыран», передают Vesti.kz.

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Источник: соцсети

В составе победителей отличились Николай Агапов (8-я минута, 49-я), Завен Бадоян (44-я, 48-я), Евгений Кобзарь (45-я, с пенальти), Мирам Сапанов (65-я), Эльдар Абдрахманов (70-я), Максим Гладченко (77-я), Арман Смаилов (89-я). Еще автоголом отметился Азамат Аманбай (87-я). У проигравших дубль оформил Едиге Оралбай (23-я, 34-я).

При этом у «Кырана» на 45+2-й минуте был удален Серикжан Абжал.

После этой игры «Акжайык» с 10 очками идет на первом месте в турнирной таблице, а «Кыран» (6) находится на десятой строчке из 15.

В следующем туре, 9 мая, «Кыран» дома примет «Астану М», а на следующий день «Акжайык» на выезде сыграет с «Оңтүстік».

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