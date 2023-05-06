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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший форвард «Зенита» Халк купил самолет

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрел дорогостоящий самолёт, сообщает ge.globo.com.

Зенит
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Источник: Reuters

Самолёт модели Hawker 400XP обошёлся бразильскому футболисту примерно в €7,4 млн. Hawker 400XP вмещает до шести пассажиров и предназначен для коротких перелётов. Сообщается, что Халк купил самолёт для поездок к семье.

На некоторые детали облицовки самолёта нанесены инициалы Халка.

Напомним, Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии.

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