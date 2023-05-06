Бывший форвард «Зенита» Халк купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрел дорогостоящий самолёт, сообщает ge.globo.com.
Зенит
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрел дорогостоящий самолёт, сообщает ge.globo.com.
Самолёт модели Hawker 400XP обошёлся бразильскому футболисту примерно в €7,4 млн. Hawker 400XP вмещает до шести пассажиров и предназначен для коротких перелётов. Сообщается, что Халк купил самолёт для поездок к семье.
На некоторые детали облицовки самолёта нанесены инициалы Халка.
Напомним, Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии.