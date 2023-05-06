Японский клуб «Урава Ред Даймондс» выиграл азиатскую Лигу чемпионов

Вторая встреча противостояния, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 1:0. На 48-й минуте автогол забил футболист «Аль-Хиляля» Андре Каррильо. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Урава Ред Даймондс» в третий раз стал победителем азиатской Лиги чемпионов (2007, 2017, 2023). Японский клуб стал участником клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.