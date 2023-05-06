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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Японский клуб «Урава Ред Даймондс» выиграл азиатскую Лигу чемпионов

Японский футбольный клуб «Урава Ред Даймондс» обыграл по сумме двух матчей саудовский «Аль-Хиляль» в финале азиатской Лиги чемпионов и стал победителем турнира.

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Источник: Reuters

Вторая встреча противостояния, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 1:0. На 48-й минуте автогол забил футболист «Аль-Хиляля» Андре Каррильо. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Урава Ред Даймондс» в третий раз стал победителем азиатской Лиги чемпионов (2007, 2017, 2023). Японский клуб стал участником клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.

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