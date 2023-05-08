Чернышенко заявил о необходимости поддержки донецкого футбольного клуба «Шахтер»

ТАСС, 8 мая. Министерство спорта РФ должно оказать поддержку Донецкой Народной Республике (ДНР), необходимо развивать местный футбольный клуб «Шахтер». Об этом в понедельник заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в ДНР.

«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд из 10 различных городов, важно, что футбольная жизнь идет. Конечно, этот легендарный клуб (донецкий “Шахтер” — прим. ТАСС) как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена», — сказал вице-премьер, слова которого привели в его аппарате.

Вице-премьер также выразил надежду, что «Шахтер» сыграет в решающем матче Российской премьер-лиги на «Донбасс-Арене» с петербургским «Зенитом».

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов к марту 2024 года в ДНР запланировано восстановление 12 спортивных объектов, создание 6 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, закупка спортивного оборудования и экипировки. Чернышенко посетил училище олимпийского резерва Донецка и вручил сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки, а также обсудил с руководством планы по развитию учебного заведения и его интеграцию в российскую систему подготовки спортсменов.