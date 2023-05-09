Обвиняемого в изнасиловании футболиста подвергли травле в тюрьме

Отмечается, что спортсмен пребывает в подавленном стоянии и старается не выходить на прогулку. Когда Алвес направляется в столовую, другие заключенные кричат ему «насильник».

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным и с его стороны не было акта насилия. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.