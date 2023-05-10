Умер легендарный футболист Антонио Карбахаль

«С большой грустью мы узнали о кончине Антонио Карбахаля, первого игрока, сыгравшего на пяти чемпионатах мира. Я выражаю искренние соболезнования его семье и всем мексиканским болельщикам, которые оплакивают его потерю», — сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Карбахаль, получивший прозвище «Эль Синко Копас» («Пять кубков» — по-испански) сыграл на пяти чемпионатах мира с 1950 по 1966 год. Он является одним из шести футболистов в истории, выходивших на поле на пяти мировых первенствах (до 1998 года был единственным). В декабре прошлого года его рекорд повторил аргентинец Лионель Месси. За профессиональную карьеру Карбахаль провел 409 матчей на клубном уровне и 48 игр в составе национальной команды.