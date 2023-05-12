«Без цензуры». Жена экс-футболиста сборной России похвасталась увеличенной грудью после операции: муж в восторге

«Как муж отреагировал на желание сделать грудь?» — поинтересовались у 29-летней девушки в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1,1 млн подписчиков.

«Сначала не разделял моего энтузиазма, — призналась Анастасия. — Так как переживал за меня, да и не очень любил большие объемы. Потом понял, что бесполезно препятствовать. Еще и видел восторг знакомых, когда те узнавали, у кого буду делать, и понял, что нужно поддержать. Я ему шлю результаты без цензуры, и он в восторге?».

Операцию жене Тарасова делал известный доктор Дмитрий Мельников.

«Размер мне подбирали под наркозом, так как я полностью доверяю доктору и его видению. Соблюдены все возможные пропорции и нюансы, и скажу честно, что несмотря на то, что результат еще очень рано оценивать, мне безумно нравится? Проснулась и обомлела. Я знала, что будет ?, но чтобы настолько», — отметила Анастасия в своем телеграм-канале.