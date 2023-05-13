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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» выиграл у футболистов «Минска» в чемпионате Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные поединки 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Энергетик-БГУ
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Источник: Прессбол

В первом из них столичный «Энергетик-БГУ» на поле СОК «Олимпийский» принимал «Минск» и выиграл со счетом 1:0. Победный мяч на 79-й минуте встречи забил Тимур Мелекесцев.

Также сегодня лидер турнира минское «Динамо» в гостях будет соперничать с футболистами «Гомеля». В Солигорске местный «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо». Заключительные матчи пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ».

Вчера в стартовой встрече этого тура футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с «Ислочью» из Минского района — 1:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 18 очков (7 матчей), БАТЭ (Борисов) — 14 (7), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 14 (6), «Неман» (Гродно) — 13 (6).

Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, забивший 6 мячей.

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