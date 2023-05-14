Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Атлетико
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт
Байер
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Осер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Труа
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Факел
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Клермон Фут
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Барселона
Все события
15:49 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший футболист «Барселоны» и чемпион Европы 1964 года Оливелья

Ему было 86 лет.

Наверх

ТАСС, 14 мая. Чемпион Европы 1964 по футболу в составе сборной Испании Ферран Оливелья умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба футбольного клуба «Барселона».

Причины смерти не уточняются.

В период игровой карьеры Оливелья выступал на позиции защитника и играл за испанские «Кондал» и «Барселону», капитаном которой был с 1964 по 1969 год. Вместе с «Барселоной» Оливелья дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды — кубок страны, три раза испанец становился обладателем Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА, ныне — Лига Европы).

В составе сборной Испании Оливелья стал чемпионом Европы 1964 года, на домашнем для испанцев турнире он был капитаном команды. В финале сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду СССР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь