Умер бывший футболист «Барселоны» и чемпион Европы 1964 года Оливелья
Ему было 86 лет.
Ему было 86 лет.
ТАСС, 14 мая. Чемпион Европы 1964 по футболу в составе сборной Испании Ферран Оливелья умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба футбольного клуба «Барселона».
Причины смерти не уточняются.
В период игровой карьеры Оливелья выступал на позиции защитника и играл за испанские «Кондал» и «Барселону», капитаном которой был с 1964 по 1969 год. Вместе с «Барселоной» Оливелья дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды — кубок страны, три раза испанец становился обладателем Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА, ныне — Лига Европы).
В составе сборной Испании Оливелья стал чемпионом Европы 1964 года, на домашнем для испанцев турнире он был капитаном команды. В финале сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду СССР.