Умер бывший футболист «Барселоны» и чемпион Европы 1964 года Оливелья

ТАСС, 14 мая. Чемпион Европы 1964 по футболу в составе сборной Испании Ферран Оливелья умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба футбольного клуба «Барселона».

Причины смерти не уточняются.

В период игровой карьеры Оливелья выступал на позиции защитника и играл за испанские «Кондал» и «Барселону», капитаном которой был с 1964 по 1969 год. Вместе с «Барселоной» Оливелья дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды — кубок страны, три раза испанец становился обладателем Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА, ныне — Лига Европы).