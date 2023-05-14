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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил «Актобе» и приблизился к лидерам КПЛ

В Алматы состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Местный «Кайрат» принимал на своем стадионе «Актобе». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Первый тайм команды провели без взятия ворот. Все голы были забиты во второй половине встречи.
На 51 минуте Элдер Сантана вывел «Актобе» вперед.

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На 62 минуте сравнял счет Жоао Пауло.

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А автором победного гола стал Артур Шушеначев, отличившийся на 81 минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одержав победу, «Кайрат» подвинул «Актобе» с четвертого места турнирной таблицы и приблизился к тройке лидеров.

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