«Кайрат» победил «Актобе» и приблизился к лидерам КПЛ

Местный «Кайрат» принимал на своем стадионе «Актобе». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый тайм команды провели без взятия ворот. Все голы были забиты во второй половине встречи.

На 51 минуте Элдер Сантана вывел «Актобе» вперед.