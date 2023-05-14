«Кайрат» победил «Актобе» и приблизился к лидерам КПЛ
В Алматы состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В Алматы состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный «Кайрат» принимал на своем стадионе «Актобе». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Первый тайм команды провели без взятия ворот. Все голы были забиты во второй половине встречи.
На 51 минуте Элдер Сантана вывел «Актобе» вперед.
На 62 минуте сравнял счет Жоао Пауло.
А автором победного гола стал Артур Шушеначев, отличившийся на 81 минуте.
Одержав победу, «Кайрат» подвинул «Актобе» с четвертого места турнирной таблицы и приблизился к тройке лидеров.