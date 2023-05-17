Подвиги на фронте и спортивные трофеи. История советского футболиста-разведчика

Судьба советских спортсменов, чья молодость пришлась на годы Великой Отечественной войны, сложилась по-разному. Кто-то продолжал участвовать в соревнованиях, другие отправились работать на оборонные предприятия, а кому-то, как футболисту Владимиру Савдунину, выпало попасть в самое пекло войны. Он служил в разведке, получил несколько ранений, а после фронта долгие годы успешно играл за московское «Динамо». «Лента.ру» вспоминает удивительную жизнь и карьеру прославленного футболиста.

«Однажды в разведке мы с товарищем устроились под танком. Вдруг откуда-то появились немцы, и танк стал разворачиваться. Как нас не раздавил, не знаю», — вспоминал Савдунин. Это лишь один из замечательных случаев, которые произошли с футболистом на фронте. Без фантастического везения и несгибаемого характера он не смог бы вернуться с войны живым и построить яркую карьеру.

Из спокойного детства в тревожную юность

Савдунин родился 10 мая 1924 год в Москве. Его отец Григорий Яковлевич был шофером в гараже Совета министров СССР и возил видного партийного и государственного деятеля — Авеля Енукидзе. Мать Савдунина Анна Федоровна занималась домашним хозяйством. Семья не бедствовала, но жила достаточно скромно. В детстве Владимир увлекался футболом и живописью, но в итоге решил связать жизнь со спортом. В 15 лет парня взяли в команду «Старт», представлявшую профсоюз шоферов, и Савдунин быстро перескочил из юношеского состава в основной.

Через месяц после начала войны Савдунин в составе команды «Старт» провел в Москве товарищеский матч с «Динамо», который его клуб неожиданно выиграл со счетом 4:2. Именно тогда бело-голубые обратили внимание на молодого флангового игрока, но враг уже подходил к Москве, и команде стало не до трансферов. Сам 17-летний Савдунин отправился с семьей в эвакуацию в Куйбышев.

Там он работал слесарем в гараже Совета министров и параллельно играл за местный «Локомотив».

В 1942-м, после того как немцев удалось отбросить от Москвы, семья Савдуниных вернулась в столицу. Владимир пошел работать слесарем на авиазавод, где собирал моторы для самолетов-штурмовиков. В редкие свободные от работы часы он старался играть в футбол, однако Савдунину очень хотелось помочь родине чем-то большим, чем работой у станка. Как только парню исполнилось 18 лет, он отказался от положенной ему на заводе брони и изъявил желание пойти на фронт.

Неудобно себя чувствовал. Едешь в трамвае, и кажется, что весь народ на тебя с упреком смотрит: мол, здоровый малый, а не в армии. Владимир Савдунин

Из футболистов в разведчики

Савдунин мечтал стать летчиком, но не смог пройти комиссию, поэтому его направили в пехотное училище под Ярославль. Местные офицеры обратили внимание на хорошую физическую подготовку и выносливость футболиста и определили его в разведку. Обучение длилось полгода, после его окончания Владимира с товарищами перебросили на фронт под Харьков. По его воспоминаниям, в первом же бою рота понесла серьезные потери.

Те, кто уцелел, отошли к Воронежу. Там формировали новые части. Меня назначили в разведроту 50-й танковой бригады. Наш комбриг Коновалов иногда использовал нас как десантников на танке. Узнав об этом, командир второй танковой армии генерал Богданов пришел в ярость и снял Коновалова с должности со словами: «Разведчиков надо беречь! Они особые задания выполняют. А десантников у нас и без того хватает». Владимир Савдунин

Таких заданий в послужном списке Савдунина было немало. Одно из них даже попало в армейскую газету 2-го Украинского фронта. В заметке рассказывалось о том, как группа из четырех человек, в которую входил футболист, на задании неожиданно столкнулась с 15 фашистами. В неравном бою сержант Савдунин убил четверых врагов гранатой, после чего группа расправилась с остальными противниками. Все четверо разведчиков вернулись с задания живыми. «Мне помогла хорошая реакция, приобретенная благодаря занятиям спортом еще до войны», — так позже Владимир вспоминал о том эпизоде.

Еще одним подвигом Савдунина стало спасение танкиста Николая Егорова. Его танк подорвался на мине на переправе и оказался в воде, весь экипаж, за исключением Егорова, успел самостоятельно покинуть боевую машину. Несмотря на то что дело было зимой, Владимир, находившийся в другом танке, не раздумывая бросился в ледяную воду и помог выбраться раненому Егорову, которого сам отнес в ближайший дом. Танкист запомнил достаточно редкую фамилию своего спасителя и спустя несколько лет увидел ее на афише в Ленинграде. «Динамо» в гостях играло с «Зенитом», а Егоров решил сходить на матч и уже на стадионе понял, что футболист на поле — тот самый Савдунин. После финального свистка танкист уговорил пустить его в раздевалку динамовцев, где и состоялась их встреча.

Я не поверил своим глазам. Обнялись, расцеловались, и оба заплакали. После этого с Николаем все годы дружили, постоянно в гости друг к другу ездили. Владимир Савдунин

Война для Савдунина закончилась в мае 1944-го года в Румынии. Владимир получил тяжелое осколочное ранение, которое оказалось для него третьим, и был направлен на лечение в Москву. В итоге разведчика решили комиссовать. Позже он признавался, что около года не мог нормально спать: ему постоянно снились кошмары. За подвиги на фронте Савдунина наградили орденом Великой Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.

Динамовская карьера

Еще до войны Савдунин познакомился с Константином Бесковым, с которым они жили в одном районе Москвы. В 1944-м Бесков был футболистом основного состава «Динамо» и, случайно встретив старого товарища, предложил ему попробовать свои силы в составе бело-голубых. Старший тренер москвичей Михаил Якушин, увидев Владимира в деле, пригласил молодого парня в команду, попутно Савдунина отправили служить в 7-й полк МВД.

Мне сразу понравился этот парень, пришедший с фронта, он неплохо обращался с мячом, но особенно привлекли меня в нем его физические кондиции. Его хорошо поставленный и сильный удар не раз выручал нашу команду. Как никто другой, Савдунин умел укрыть корпусом мяч от соперника, а потом пробить по воротам. Несмотря на сильную конкуренцию, он в конце концов стал игроком основного состава. Михаил Якушин

Путь в основу «Динамо» у Савдунина получился тернистым. Несколько лет фланговый футболист проигрывал конкуренцию звездным одноклубникам и больше сидел на скамейке. Именно в таком статусе он в 1945 году съездил с москвичами в легендарное турне по Великобритании, в ходе которого советская команда провела четыре встречи с местными командами. С «Челси» москвичи сыграли вничью (3:3), затем унизили «Кардифф Сити» (10:1), обыграли «Арсенал» (4:3) и свели вничью поединок с «Рейнджерс». Тот выезд спортивные руководители СССР признали очень успешным, но Савдунин так ни разу и не появился на поле. Однако недостатка во впечатлениях у молодого динамовца не было.

Когда мы возвращались в гостиницу после тренировок, площадь перед ней была запружена русскими людьми, которые эмигрировали в Англию. В большом холле отеля стоял рояль, на котором играл комментатор Вадим Синявский, а я пел русские песни. Люди плакали: «Мы гордимся вами», — говорили они. Владимир Савдунин

Поездка в Великобританию была не единственной зарубежной командировкой Савдунина. Хоть он так и не получил вызова в сборную СССР, но с «Динамо» играл в выставочных матчах во Франции, Италии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР. Все в порядке у Савдунина и с трофеями: в составе «Динамо» он стал четырехкратным чемпионом СССР, один раз брал Кубок страны. Кроме того, флангового футболиста пять раз включали в список 33 лучших игроков первенства страны.

Савдунина считают одним из самых универсальных футболистов послевоенного периода. Он мог с одинаковой эффективностью играть в защите, полузащите и атаке. Современники отмечали его физическую мощь, неуступчивость в борьбе за мяч, нестандартный дриблинг и мощный удар с обеих ног. Благодаря ему он не раз забивал в самый нужный для «Динамо» момент.

Футбольную карьеру Владимир завершил в 1956 году, но после этого он еще два года выступал за москвичей в хоккей с мячом. В этом виде спорта игрок действовал на позиции форварда, один раз стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР и дважды побеждал в первенстве страны.

После футбола

По окончании карьеры Савдунин, как это часто бывает, не перешел на тренерскую работу, а решил развиваться в другом направлении. Он поступил в МГИМО, ушел с четвертого курса, однако все равно попал на работу в МИД, став дипломатическим курьером. Казалось бы, абсолютно мирная и спокойная работа несколько раз подкидывала Савдунину задачки, с которыми смог бы справиться только такой человек, как он.

В 1966 году бывшему футболисту пришлось спасать дипломатическую почту от пожара в аэропорту Дакара, а чуть позже он снова спас человека от верной смерти. Во время полета из Бангкока в Пномпень на маленьком самолете местной авиакомпании у лайнера после взлета неожиданно открылась одна из дверей, в образовавшееся пространство потоком воздуха начало затягивать стюардессу. Савдунин отреагировал мгновенно — успел схватить девушку и втащить ее обратно в салон, а спустя еще секунду наглухо закрыл дверь. О происшествии стало известно местным властям, которые направили восторженное письмо в МИД. В ответ на это министр иностранных дел Андрей Громыко отметил Владимира благодарностью.

Всего за годы службы в МИД он получил 35 таких благодарностей.

В 1987 году Савдунин вышел на пенсию, увлекся фотографией, а в 1997 году создал благотворительный фонд для помощи обедневшим одиноким и больным ветеранам. Экс-футболист умер после продолжительной болезни в октябре 2008 года в возрасте 84 лет, его похоронили в Москве на Кузьминском кладбище.