Слуцкий рассказал о доходах после приостановки тренерской карьеры

Специалист заявил, что уровень его заработков стал выше, так как он начал монетизировать свою медийность. Он обратил внимание на то, что за рубежом это является распространенной практикой. «У нас это в спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо», — посчитал Слуцкий.