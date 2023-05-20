БАТЭ не удержал победу над «Ислочью», пропустив от Артюха на последних секундах
БАТЭ не удержал победу над «Ислочью» в выездном матче 9-го тура Беларусбанк — чемпионат Беларуси по футболу — 1:1.
БАТЭ не удержал победу над «Ислочью» в выездном матче 9-го тура Беларусбанк — чемпионат Беларуси по футболу — 1:1.
От поражения «волков» спас гол Мартина Артюха на последних мгновениях встречи.
Молодечно. 20 мая. Городской стадион. 17.00.
Судьи — И. Шумилов, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).
ИСЛОЧЬ: Свирский — Пигас, Калачев (к), Сибилев (Латыхов, 75), Ибрагим, Ровдо (Артюх, 80), Сенько, Родионов, Митрофанов, Гуз, Аду.
Запасные: Генералов, Зимин, Журавлев, Кабачевский, Самотой, Воронович, Скроботов.
БАТЭ: Кудравец — Мартынов (Орешкевич, 75), Бане, Василевич (Французов, 32), Жимо, Громыко (Антилевский, 80), З. Волков, С. Волков (Гречихо, 69), Бочеров (к), Малькевич (Исламович, 80), Концевой.
Запасные: Коврук, Некрасов, Достанич, Шарковский, Свидинский.
ГОЛЫ: 0:1 — Громыко (55). 1:1 — Артюх (93+).