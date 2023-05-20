Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ноттингем Форест
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Альмерия
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Эльче
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
21:30
Балтика
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Химки
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Верона
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
03
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Динамо
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Зенит
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Болонья
15
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Волга
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
КАМАЗ
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
20
Все события
20:02 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ не удержал победу над «Ислочью», пропустив от Артюха на последних секундах

БАТЭ не удержал победу над «Ислочью» в выездном матче 9-го тура Беларусбанк — чемпионат Беларуси по футболу — 1:1.

Ислочь
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: Прессбол

От поражения «волков» спас гол Мартина Артюха на последних мгновениях встречи.

Молодечно. 20 мая. Городской стадион. 17.00.
Судьи — И. Шумилов, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ИСЛОЧЬ: Свирский — Пигас, Калачев (к), Сибилев (Латыхов, 75), Ибрагим, Ровдо (Артюх, 80), Сенько, Родионов, Митрофанов, Гуз, Аду.
Запасные: Генералов, Зимин, Журавлев, Кабачевский, Самотой, Воронович, Скроботов.

БАТЭ: Кудравец — Мартынов (Орешкевич, 75), Бане, Василевич (Французов, 32), Жимо, Громыко (Антилевский, 80), З. Волков, С. Волков (Гречихо, 69), Бочеров (к), Малькевич (Исламович, 80), Концевой.
Запасные: Коврук, Некрасов, Достанич, Шарковский, Свидинский.

ГОЛЫ: 0:1 — Громыко (55). 1:1 — Артюх (93+).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ислочь
1:1
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Лестер" близок к провалу, "Валенсию" штормит, вылет "Сампдории" и четыре понижения во Франции. Кого мы потеряем в топ-5 лигах Европы?
Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 9-й тур. "Торпедо" принимает "Нафтан", "Ислочь" чудесно спаслась в матче с БАТЭ (ОНЛАЙН)
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь