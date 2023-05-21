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01:33 (мск), источник: Газета.Ру

Джорджина показала сына Роналду в футболке «Барселоны»

Спутница португальского полузащитника Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовала фото с их общим сыном Матео, который позирует в игровой футболке «Барселоны».

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Источник: соцсети

Девушка не упустила возможность отметить на сторис Роналду, сопроводив публикацию множеством смеющихся эмодзи.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал».

Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.

18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался.

В январе этого года пара вместе с детьми перебралась в Саудовскую Аравию, где теперь Роналду выступает за местный клуб «Аль-Наср». Он провел за команду 14 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Аль-Наср» идет на втором месте.

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