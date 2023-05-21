Джорджина показала сына Роналду в футболке «Барселоны»
Спутница португальского полузащитника Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовала фото с их общим сыном Матео, который позирует в игровой футболке «Барселоны».
Спутница португальского полузащитника Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовала фото с их общим сыном Матео, который позирует в игровой футболке «Барселоны».
Девушка не упустила возможность отметить на сторис Роналду, сопроводив публикацию множеством смеющихся эмодзи.
Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал».
Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.
18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался.
В январе этого года пара вместе с детьми перебралась в Саудовскую Аравию, где теперь Роналду выступает за местный клуб «Аль-Наср». Он провел за команду 14 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Аль-Наср» идет на втором месте.