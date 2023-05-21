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11:01 (мск), источник: Sport24

Число жертв в результате давки на стадионе в Сальвадоре возросло до 12

Увеличилось число жертв давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре.

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Источник: Sport24

Трагедия произошла во время матча между командами «Альянса» и ФАC, который проходил в Сан-Сальвадоре 20 мая.

Игра была приостановлена из-за давки, в результате которой погибли 12 человек, сообщили в пресс-служба главы государства. Также сообщается, что сотни людей получили травмы различной степени тяжести.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что полиция и генеральная прокуратура проведут тщательное расследование, чтобы установить причины трагедии.

Сальвадорская федерация футбола объявила об отмене всех матчей, которые должны были состояться 21 мая.

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