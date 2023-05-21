Сенсацией завершился матч «Кайрата» в чемпионате Казахстана

Встреча в Алматы завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота «Кайрата» забил Жоао Педро Оливейра.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bce4534bac1c511e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-144753288&id=456246474&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем, на 24-й минуте Дмитрий Бородин точным ударом с пенальти удвоил преимущество «волков».

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На третьей компенсированной к первому тайму минуте Бородин реализовал еще один одиннадцатиметровый.

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Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее «Кайрат» 9 апреля проиграл «Жетысу» — 2:3.