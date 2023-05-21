Сенсацией завершился матч «Кайрата» в чемпионате Казахстана
«Кайрат» в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал на своем поле кызылординский «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кайрат» в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал на своем поле кызылординский «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота «Кайрата» забил Жоао Педро Оливейра.
Затем, на 24-й минуте Дмитрий Бородин точным ударом с пенальти удвоил преимущество «волков».
На третьей компенсированной к первому тайму минуте Бородин реализовал еще один одиннадцатиметровый.
Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее «Кайрат» 9 апреля проиграл «Жетысу» — 2:3.
Алматинцы с 18-ю очками пока остаются на четвертом месте. «Кайсар», набрав 16 баллов переместился на седьмое место.