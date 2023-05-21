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17:26 (мск), источник: Прессбол

«Сморгонь» трижды пропустила в матче с «Шахтером»

Солигорский «Шахтер» на выезде победил «Сморгонь» в матче 9-го тура чемпионата страны — 3:1.

Сморгонь
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Источник: Прессбол

«Сморгонь» с девятью очками идет седьмой в таблице, у «Шахтера», подвергнутого санкциям БФФ, «-11» баллов и 14-я позиция.

Сморгонь. 21 мая. Стадион «Юность». 15.00.

Судьи — Е. Ясенович (Минск), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

СМОРГОНЬ: Охремчук — Жуков, Лихтин (Алиу, 62), Идрис, Усеня (к) (Копытич, 90), Шубович (Рассадкин, 83), Дуксо, Коваль, Гаевой (Краснов, 63), Есин, Атрашкевич (Горбач, 86).
Запасные: Велесюк, Дылевский, Августинович, В. Ковалевич, Камара.

ШАХТЕР: Игнатович — Динга, Крюми (Зеньков, 32), Гружевский, Забелин, Капленко, Корзун (к), Шрамченко (Свириденко, 93+), Ахмеди (М. Ковалевич, 72), Скавыш (Плакка, 66), Карпицкий (Траоре, 84).
Запасные: Малашицкий, Шестиловский, Николаевич, Лукашевич, Баранок.

ГОЛЫ: 0:1 — Шубович (5). 0:2 — Карпицкий (34). 1:2 — Идрис (41). 1:3 — Карпицкий (64).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Капленко (36), Атрашкевич (42), Шубович (58).

Сморгонь
1:3
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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