«Кайрат» потерпел поражение от аутсайдера КПЛ

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинская команда на выезде встречалась с «Мактааралом» и уступила со счетом 1:3.

Хозяева завладели преимуществом уже в первом тайме благодаря дублю Рамазана Каримова, который оформил дубль на 7 и 13 минутах.

За алматинцев один гол отыграл Жоао Пауло на 63 минуте. Но хозяева не остановились. На 78 минуте точку во встрече поставил Виктор Брага.