«Кайрат» потерпел поражение от аутсайдера КПЛ
«Кайрат» потерпел поражение в рамках 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мактаарал
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«Кайрат» потерпел поражение в рамках 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинская команда на выезде встречалась с «Мактааралом» и уступила со счетом 1:3.
Хозяева завладели преимуществом уже в первом тайме благодаря дублю Рамазана Каримова, который оформил дубль на 7 и 13 минутах.
За алматинцев один гол отыграл Жоао Пауло на 63 минуте. Но хозяева не остановились. На 78 минуте точку во встрече поставил Виктор Брага.
«Мактаарал» остался на последнем 14 месте в КПЛ, а «Кайрат» — на пятом.