Павел Родненок покинул пост главного тренера «Энергетика»-БГУ. Его сменил Алексей Меркулов

Об этом сообщает football.by.

На пост наставника назначен тренер команды Алексей Меркулов. 27 мая «студенты» сыграют с брестским «Динамо» в рамках 10-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу. Поединок начнется в 18.00.