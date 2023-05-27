Павел Родненок покинул пост главного тренера «Энергетика»-БГУ. Его сменил Алексей Меркулов
Белорусский специалист Павел Родненок покинул пост главного тренера «Энергетика»-БГУ.
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Белорусский специалист Павел Родненок покинул пост главного тренера «Энергетика»-БГУ.
Об этом сообщает football.by.
На пост наставника назначен тренер команды Алексей Меркулов. 27 мая «студенты» сыграют с брестским «Динамо» в рамках 10-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу. Поединок начнется в 18.00.