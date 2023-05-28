Роналду впервые за карьеру остался без трофеев в двух сезонах подряд
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался без завоеванных трофеев в сезоне-2022/23.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался без завоеванных трофеев в сезоне-2022/23.
Ранее «Аль-Наср» потерял шансы на чемпионство в первенстве Саудовской Аравии после ничьей с «Аль-Иттифак» (1:1).
Роналду не завоюет ни одного трофея во втором сезона подряд и лишь четвертый раз в карьере. Помимо сезонов 2022/23 и 2021/22 годов, Роналду также оставался без трофеев в сезоне-2009/10 и 2004/05.
Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси имеет два сезона за карьеру без трофеев (2019/20 и 2007/08).