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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» с неожиданным результатом завершила матч чемпионата Казахстана

«Атырау» и «Астана» сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Соперники не сумели открыть счет во встрече, которая проходила в Атырау. Отметим, что «Астана» и «Атырау» прервали свои победные серии, состоящие из двух матчей.

Столичный клуб набрал 29 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Атырау» набрал 18 баллов и занимает шестую строчку.

Отметим, что «Астана» провела на два матча больше по сравнению с ближайшими преследователями.

Атырау
0:0
Первый тайм: 0:0
Астана
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