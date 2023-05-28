«Астана» с неожиданным результатом завершила матч чемпионата Казахстана
«Атырау» и «Астана» сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Атырау» и «Астана» сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперники не сумели открыть счет во встрече, которая проходила в Атырау. Отметим, что «Астана» и «Атырау» прервали свои победные серии, состоящие из двух матчей.
Столичный клуб набрал 29 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Атырау» набрал 18 баллов и занимает шестую строчку.
Отметим, что «Астана» провела на два матча больше по сравнению с ближайшими преследователями.